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2 часа назад

Нападение бизнесмена с топором на консьержку в Домодедово попало на видео

Александр Кузьмин

Глава компании «Айсросс» Юрий Жорин напал на консьержку с топором в подмосковном Домодедово. Видео публикует telegram - канал «Mash».

На кадрах видно, как мужчина с топором подходит к консьержке и начинает ей что-то объяснять. После недолгой перебранки он начинает бить топором по стеклу, за которым она сидит. Испуганная женщина выбегает, а злоумышленник продолжает крушить всё вокруг, не замечая бегства виновницы своего гнева

Стоит отметить, что предположительная причина нападения - это злость из-за окрашенных во дворе лавочек в желто-синие цвета. Жорин открыл стрельбу из окон квартиры. Пострадало два человека, злоумышленник задержан.

Происшествия,Видео,
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