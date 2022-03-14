Нападение бизнесмена с топором на консьержку в Домодедово попало на видео

На кадрах видно, как мужчина с топором подходит к консьержке и начинает ей что-то объяснять. После недолгой перебранки он начинает бить топором по стеклу, за которым она сидит. Испуганная женщина выбегает, а злоумышленник продолжает крушить всё вокруг, не замечая бегства виновницы своего гнева