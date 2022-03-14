Нападение бизнесмена с топором на консьержку в Домодедово попало на видео

Глава компании «Айсросс» Юрий Жорин напал на консьержку с топором в подмосковном Домодедово. Видео публикует telegram - канал «Mash».
На кадрах видно, как мужчина с топором подходит к консьержке и начинает ей что-то объяснять. После недолгой перебранки он начинает бить топором по стеклу, за которым она сидит. Испуганная женщина выбегает, а злоумышленник продолжает крушить всё вокруг, не замечая бегства виновницы своего гнева
Стоит отметить, что предположительная причина нападения - это злость из-за окрашенных во дворе лавочек в желто-синие цвета. Жорин открыл стрельбу из окон квартиры. Пострадало два человека, злоумышленник задержан.