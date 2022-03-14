Стали известны подробности убийства модели Гретты Ведлер

Причиной убийства модели Гретты Ведлер стал конфликт на любовной и денежной почве.

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Как сообщает «Пятый канал», соответствующее признание сделал задержанный правоохранителями 23-летний подозреваемый. Мужчина сообщил, что убийство было совершено в отеле, после этого он вывез тело модели в Липецк в багажнике автомобиля.

После совершения преступления подозреваемый тщательно уничтожил все следы произошедшего в номере. При этом друг Ведлер сообщил, что после убийства подозреваемый вел переписку от лица девушки.