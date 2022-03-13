В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-4° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

СМИ раскрыли личность подозреваемого в убийстве пропавшей в Москве модели Гретты Ведлер

Елена Прошина

Стали известны подробности дела об убийстве модели Гретты Ведлер, тело которой нашли в багажнике автомашины в Липецке.

Задержан подозреваемый в убийстве модели Гретты Ведлер
Фото: Моя Столица / YouTubeМоя Столица / YouTube

Правоохранители задержали подозреваемого, это 23-летний Дмитрий Коровин, сообщает РЕН ТВ.

Пропавшая в Москве модель найдена убитой

На допросе он сознался, что убил девушку в столичном отеле, а затем вывез труп в село Сошки Липецкой области. Тело модели больше года лежало в багажнике автомобиля.

ТК 112

В Следственном комитете РФ подтвердили информацию о задержании подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Гретта Ведлер исчезла из московского отеля зимой 2021 года. Знакомый девушки заявил полицейским, что не мог связаться с нею с 24 февраля.

Он рассказал, что мужчина, с которым Ведлер состояла в близких отношениях, украл у нее 150 тысяч рублей. Затем принялся преследовать и угрожать убийством, чтобы она не обращалась в полицию.

До исчезновения модель жила в отеле на Лесной улице в Москве.

Происшествия,Следственный комитет,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители