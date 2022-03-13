Задержан подозреваемый в убийстве модели Гретты Ведлер

Стали известны подробности дела об убийстве модели Гретты Ведлер, тело которой нашли в багажнике автомашины в Липецке.

Фото: Моя Столица / YouTube Моя Столица / YouTube

Правоохранители задержали подозреваемого, это 23-летний Дмитрий Коровин, сообщает РЕН ТВ.

На допросе он сознался, что убил девушку в столичном отеле, а затем вывез труп в село Сошки Липецкой области. Тело модели больше года лежало в багажнике автомобиля.

ТК 112

В Следственном комитете РФ подтвердили информацию о задержании подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

Гретта Ведлер исчезла из московского отеля зимой 2021 года. Знакомый девушки заявил полицейским, что не мог связаться с нею с 24 февраля.

Он рассказал, что мужчина, с которым Ведлер состояла в близких отношениях, украл у нее 150 тысяч рублей. Затем принялся преследовать и угрожать убийством, чтобы она не обращалась в полицию.