Во дворе дома в Петербурге сгорели две машины. Видео

В ночь с 12 на 13 марта во дворе дома 79 по Светлановскому проспекту произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Об этом пишет "Петербургский дневник".

«13 марта в 3:42 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Светлановский проспект, дом 79. Горели два легковых автомобиля марок «Киа Рио» и «Фольксваген Поло». Пожар в Калининском районе произошел около 3:42, сгорели сгораемые части», – сообщили в пресс-службе.

В 4:13 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.