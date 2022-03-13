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15 минут назад

Девять машин сгорели за одну ночь на парковке в Ленинградской области

Елена Прошина

В Ленинградской области группа злоумышленников за одну ночь сожгла девять машин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Девять машин сгорели за одну ночь на парковке в Ленинградской области
Фото: vk.com/gorod_na_nevevk.com/gorod_na_neve

Инцидент произошел 10 марта в поселке Новоселье, у дома по Красносельскому шоссе.

По предварительным данным, поджигателей было несколько. Сначала они уничтожили одну машину. С нее огонь перекинулся на остальные. Известно, что злоумышленники приехали на место на такси.

Уже на следующий день подозреваемые были задержаны и доставлены в отделение полиции. Возбуждено дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее в Москве хулиганы подожгли автомобиль преподавателя Академии Генпрокуратуры.

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