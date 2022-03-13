Пропавшая в Москве модель найдена убитой

Тело 23-летней модели Гретты Ведлер, пропавшей без вести год назад, нашли в багажнике автомобиля в Липецке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Подозреваемый в убийстве задержан.

Фото: ТК Подъем ТК Подъем

Подробности преступления выясняются.

Гретта Ведлер исчезла из московского отеля год назад. Знакомый девушки обратился в полицию, заявив, что не может связаться с нею с 24 февраля 2021 года.

Он рассказал, что мужчина, с которым Ведлер состояла в близких отношениях, украл у нее 150 тысяч рублей, после чего стал преследовать и угрожать убийством, чтобы она не обращалась в полицию.