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27 минут назад

Пропавшая в Москве модель Гретта Ведлер найдена убитой

Елена Прошина

Тело 23-летней модели Гретты Ведлер, пропавшей без вести год назад, нашли в багажнике автомобиля в Липецке. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Подозреваемый в убийстве задержан.

Пропавшая в Москве модель найдена убитой
Фото: ТК ПодъемТК Подъем

Подробности преступления выясняются.

Гретта Ведлер исчезла из московского отеля год назад. Знакомый девушки обратился в полицию, заявив, что не может связаться с нею с 24 февраля 2021 года.

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Он рассказал, что мужчина, с которым Ведлер состояла в близких отношениях, украл у нее 150 тысяч рублей, после чего стал преследовать и угрожать убийством, чтобы она не обращалась в полицию.

До исчезновения модель жила в отеле на Лесной улице в Москве.

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