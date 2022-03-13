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31 минуту назад

Россиянам рассказали о «санкционном» мошенничестве

Елена Прошина

Сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин заявил, что жулики, проанализировав последние события, могут в ближайшее время использовать новую систему обмана жителей России. Эксперт рассказал, как защититься от мошенников. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на радио Sputnik.

Россиянам рассказали о «санкционном» мошенничестве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за ситуации с Украиной многие иностранные бренды, в том числе из премиум-сегмента, уходят или собираются уйти в ближайшее время с российского рынка. Егармин полагает, что злоумышленники вполне в состоянии создать новую схему для обмана россиян.

«Когда есть какая-то нестабильность и турбулентность на рынке, то обязательно находятся люди, которые готовы ее заполнить своими предложениями нелегального характера. Эти предложения адаптированы под текущие события», - уверяет эксперт.

В частности, возможна продажа «билетов» на закрытые, «последние», ночные распродажи, на которых с большой скидкой якобы можно будет купить брендовые товары.

«Россиянам будут предлагать остатки брендовых вещей за три копейки или билеты на закрытые распродажи, которые проходят ночью», - предположил Егармин.

Но, отмечает эксперт, крупные европейские и американские компании в подобных акциях совершенно не заинтересованы.

«Нет таких идиотов, которые будут распродавать за бесценок залежи со складов. Обычно их не распродают, а уничтожают, чтобы не дать повода для понижения стоимости товара в дальнейшем», - рассказал специалист.

Согласившись купить такой «билет», человек с высокой долей вероятности потеряет свои деньги. Основной способ защиты в таком случае - не соглашаться на предоплату, как бы настойчиво не уговаривали мошенники.

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