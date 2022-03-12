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57 минут назад

В Марселе мужчина с ножом напал на полицейских у пункта сбора помощи Украине

Газета.RuГазета.Ru

В Марселе вооруженный ножом мужчина напал на полицейских, сообщает Sud Ouest.

Мужчина с ножом напал на полицейских у пункта сбора помощи Украине в Марселе
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел утром 12 марта. Мужчина напал на троих полицейских у здания городской ратуши. Сотрудники полиции обезвредили нападавшего, применив огнестрельное оружие. Один полицейский был ранен.

По информации мэра Марселя Бенуа Паяна, полицейские несколько раз выкрикнули агрессивно настроенному мужчине предупреждения, однако он не остановился, в результате правоохранителям пришлось применить табельное оружие.

Как сообщила газета La Provence, нападавший оскорблял полицейских. Инцидент произошел у пункта сбора помощи для Украины, уточняет издание. По словам прокурора города Доминика Лорана, подозреваемый является гражданином Франции.

Ранее в США мужчина напал на людей с ножом, 11 человек пострадали.

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