Суд арестовал основателя ChronoPay Павла Врублёвского

Под стражей он пробудет до 11 мая 2022 года. По версии следствия, бизнесмен и трое его сообщников предлагали людям в интернете денежное вознаграждение за участие в опросах, кроме того, они заявляли об успешном прогнозировании курсов валют и акций. Пользователей также уговаривали за деньги торговать на бирже и участвовать в других финансовых махинациях. От мошеннических схем Врублёвского пострадало около 100 тысяч человек.