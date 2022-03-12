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55 минут назад

Суд в Москве арестовал основателя ChronoPay Павла Врублёвского

Говорит МоскваГоворит Москва

Под стражей он пробудет до 11 мая 2022 года. По версии следствия, бизнесмен и трое его сообщников предлагали людям в интернете денежное вознаграждение за участие в опросах, кроме того, они заявляли об успешном прогнозировании курсов валют и акций. Пользователей также уговаривали за деньги торговать на бирже и участвовать в других финансовых махинациях. От мошеннических схем Врублёвского пострадало около 100 тысяч человек.

Суд арестовал основателя ChronoPay Павла Врублёвского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2011 году он был арестован по обвинению в организации хакерской атаки на платёжную систему Assist. После этого в течение нескольких дней невозможно было оплатить электронные билеты на сайте основного клиента системы — «Аэрофлота». В 2013 году Врублёвский был признан виновным и осуждён на 2,5 года лишения свободы.

Происшествия,Павел Врублевский,Аэрофлот,
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