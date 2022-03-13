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23 минуты назад

На упавшем в Хорватии беспилотнике нашли следы взрывчатки и авиабомбы

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На беспилотном летательном аппарате (БПЛА) военного типа «Стриж» Ту-141, упавшем в хорватском Загребе, нашли следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства. Об этом заявил глава Минобороны Хорватии Марио Баножич, передает РИА Новости.

На упавшем в Хорватии беспилотнике нашли следы взрывчатки и авиабомбы
Фото: ReutersReuters

Министр рассказал, что бомба, как и все остальные элементы беспилотника, отвезена на анализ. Он отметил, что ее точный тип и назначение будут раскрыты в ходе реконструкции.

«Обнаружены также следы взрывчатого вещества и элементы, которые указывают на то, что летательный аппарат был не разведывательного типа», — уточнил Баножич.

Он напомнил о необходимости установить все обстоятельства инцидента и сторону, откуда прилетел БПЛА.

Неопознанный беспилотник упал в Загребе 11 марта. Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал этот инцидент явной угрозой для всех стран-членов НАТО и призвал усилить сотрудничество внутри альянса. На данный момент неизвестно, кому принадлежит летающий аппарат.

Происшествия,Андрей Пленкович,НАТО,
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