На упавшем в Хорватии беспилотнике нашли следы взрывчатки и авиабомбы

На беспилотном летательном аппарате (БПЛА) военного типа «Стриж» Ту-141, упавшем в хорватском Загребе, нашли следы взрывчатого вещества и присутствия авиабомбы советского производства. Об этом заявил глава Минобороны Хорватии Марио Баножич, передает РИА Новости.

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Министр рассказал, что бомба, как и все остальные элементы беспилотника, отвезена на анализ. Он отметил, что ее точный тип и назначение будут раскрыты в ходе реконструкции.

«Обнаружены также следы взрывчатого вещества и элементы, которые указывают на то, что летательный аппарат был не разведывательного типа», — уточнил Баножич.

Он напомнил о необходимости установить все обстоятельства инцидента и сторону, откуда прилетел БПЛА.