Над Карелией подал сигнал тревоги самолет рейсом Мурманск - Москва

Пассажирский самолет "Суперджет" Мурманск - Москва подал сигнал тревоги в небе над Карелией , сообщил ТАСС источник в экстренных службах в понедельник.

"Над Карелией "Суперджет" сообщением Мурманск - Москва подал сквок (сигнал тревоги - прим. ТАСС). Самолет не меняет курс и высоту", - сказал собеседник агентства.

В минувшую субботу два российских самолета подавали сигналы тревоги в полете, они были связаны с анонимным "минированием". Оба воздушных судна не меняли курс и благополучно приземлились.