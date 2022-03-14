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1 час назад

Над Карелией подал сигнал тревоги самолет рейсом Мурманск - Москва

ТАССТАССиещё 13

Пассажирский самолет "Суперджет" Мурманск - Москва подал сигнал тревоги в небе над Карелией, сообщил ТАСС источник в экстренных службах в понедельник.

Над Карелией подал сигнал тревоги самолет рейсом Мурманск - Москва
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Над Карелией "Суперджет" сообщением Мурманск - Москва подал сквок (сигнал тревоги - прим. ТАСС). Самолет не меняет курс и высоту", - сказал собеседник агентства.

Причина, по которой самолет подал сигнал тревоги, устанавливается.

В минувшую субботу два российских самолета подавали сигналы тревоги в полете, они были связаны с анонимным "минированием". Оба воздушных судна не меняли курс и благополучно приземлились.

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