Житель дома на Хользунова в Воронеже, где ночью в одной из квартир произошел взрыв газа, рассказал «Газете.Ru», что испуганные люди выбегали из подъездов, чтобы понять, что случилось.
«Взрыв был в 3:20, и сразу сработала сигнализация на машинах, которые во дворе стоят. Их там много. Все проснулись. Пришла жена, говорит, что был взрыв, хотя я тоже сам не сразу понял, что произошло. Проснулся не от грохота, а именно от звука сигнализации. Мы какое-то время подождали, потому что было непонятно: либо это машина взорвалась во дворе, либо что-то еще. Потом мы посмотрели записи на домофоне, и там было видно только, что вспышка сбоку и сильный взрыв слышен. Потом в соцсетях в комментариях уже где-то через минут 10 увидели, что молодой человек написал про взрыв на Хользунова 88, в шестом подъезде. Это наш дом, только мы живем в четвертом подъезде», — сообщил Роман.
По его словам, пожарные подразделения прибыли на место взрыва практически сразу после трагедии.
«Мы вышли на улицу в 3:40-3:45 где-то, чтобы убедиться, безопасно находиться дома или нет. Там уже были пожарные, тушили, а чуть попозже приехала полиция и оцепила несколько подъездов. Людей у дома было много, но дети не плакали. Взрослые плакали. Мы вернулись в квартиру, забрали документы и ребенка, и уехали к родителям ночевать. Решили не рисковать. Эвакуировали два подъезда, насколько я знаю. Мы просто сами уехали без всякой эвакуации», — пояснил Роман.
Как сообщили в региональном управлении МЧС России, при взрыве погибли два человека.
«В 03:31 мск поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в многоквартирном девятиэтажном жилом двенадцатиподъездном панельном доме по адресу: г. Воронеж, ул. Хользунова, 88, с последующем горением. Из дома эвакуировано 113 человек, из них 27 человек в масках спасаемого. Предварительно, двое погибших в квартире, где произошло обрушение», — говорится в сообщении.
В 05:13 мск открытое горение было ликвидировано.
Мэр Воронежа Вадим Кстенин написал в своем Telegram-канале, что власти создали пункт временного размещения в ближайшей школе.