«Взрыв был в 3:20, и сразу сработала сигнализация на машинах, которые во дворе стоят. Их там много. Все проснулись. Пришла жена, говорит, что был взрыв, хотя я тоже сам не сразу понял, что произошло. Проснулся не от грохота, а именно от звука сигнализации. Мы какое-то время подождали, потому что было непонятно: либо это машина взорвалась во дворе, либо что-то еще. Потом мы посмотрели записи на домофоне, и там было видно только, что вспышка сбоку и сильный взрыв слышен. Потом в соцсетях в комментариях уже где-то через минут 10 увидели, что молодой человек написал про взрыв на Хользунова 88, в шестом подъезде. Это наш дом, только мы живем в четвертом подъезде», — сообщил Роман.