Переживал из-за суда и «грязного» ролика: солист «Отпетых мошенников» о смерти Тома Хаоса

10 марта не стало экс-солиста группы «Отпетые мошенники» Вячеслава Зинурова, выступавшего под псевдонимом Том Хаос. Его друг и бывший участник поп-коллектива Игорь Богомазов рассказал «Газете.Ru» о совместной работе, последнем концерте и конфликте с экс-коллегой по «Отпетым» Сергеем Амораловым.

Фото: Елизавета Клементьева/ТАСС Елизавета Клементьева/ТАСС

О смерти 50-летнего Вячеслава Зинурова стало известно вечером 10 марта. На этот день у музыканта были запланированы два мероприятия, но ни на одном из них он не появился. Тогда коллеги заподозрили неладное и решили связаться с ним через родственников и друзей. В итоге артиста обнаружили мертвым в его доме в Петербурге, в котором он проживал один. Жены и детей у Зинурова не было.

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«Вчера он должен был приехать на две съемки. Утром он списался с директором, моей женой Викторией, подтвердил съемки, сказал, что приедет. После того, как он не приехал на первые съемки, мы стали обзванивать его родных и друзей. В общем, к вечеру мы узнали, что Славы больше нет», — сообщил «Газете.Ru» его экс-коллега по «Отпетым мошенникам» Игорь «Гарик» Богомазов.

Согласно сообщениям СМИ, Зинуров совершил самоубийство. Его концертный директор подчеркнул, что музыкант находился в сильной депрессии по причине ухода из группы в прошлом году. Об этом же заявил и Богомазов, добавив, что расставание с коллективом произошло на фоне разногласий с Сергеем Амораловым (Суровенко), действующим участником «Отпетых».

«У него были серьезные переживания по поводу ухода из «Отпетых мошенников». Господин Аморалов его жестко обманывал по гонорару на протяжении трех лет. Он был вынужден уйти», — объяснил певец.

По словам Богомазова, покинувшего группу еще в 2011 году, недавно они с Зинуровым вновь стали выступать вместе.

«Мы репетировали. У нас даже были черновики с несколькими новыми песнями. Но мы столкнулись с проблемой, что Аморалов запрещал выступать под брендом «Отпетые мошенники». Он звонил и писал организаторам, предлагал брать себя вместо нас», — поделился артист.

Он также заверил, что бывший коллега якобы не гнушался шантажировать Зинурова фейковым видео: «Был смонтирован ужасный, грязный ролик, который выложила в сеть супруга Аморалова. Это касается детей-инвалидов. Там в принципе экспертом не надо быть, чтобы понять, что он смонтирован.

В общем, я знаю Славика очень давно, поэтому думаю, что он из-за этого очень сильно переживал. Навалилось все и сразу — и этот ролик, и отмены концертов из-за тяжб с брендом».

Сам Аморалов ни разу не комментировал данные обвинения. На звонок «Газеты.Ru» уже после смерти Зинурова он также не ответил.

При этом Богомазов считает, что у них была возможность выиграть дело в суде. «Буквально 9 марта после съемок мы встречались с нашим юристом, наметили планы. В перспективе все это можно было бы оспорить, поэтому вроде все было по плану. Просто надо было немножко потерпеть».

Он добавил, что после похорон намерен и дальше отстаивать права в суде: «Иск готовился и до сих пор готовится. В первую очередь нам надо достойно проводить Славу. Лично я железобетонно доведу дело до конца, чтобы оспорить бренд «Отпетые мошенники». Это было бы справедливо. Начну с того, что в 1996 году или даже раньше само название группы было придумано Славой. Ни Аморалов, ни его жена не смогут стереть этот исторический факт. Получается, что он запатентовал этот знак на себя и не только умудрился половину денег снять со Славы, но и запретил ему петь».

В заключение Богомазов признался, что у него с Зинуровым были большие творческие планы, которые они мечтали реализовать.

«Месяц назад у нас был концерт, который прошел на ура. Мы практически без репетиций вспомнили все. Были очень довольными и счастливыми. Да и планы были хорошие, в том числе — написание новых песен», — сказал певец.

Музыкальный коллектив «Отпетые мошенники» образовался в 1996 году. Первоначально в состав группы входили Вячеслав Зинуров (Том Хаос), Игорь (Гарик) Богомазов и Сергей Суровенко (Аморалов). Втроем они проработали 15 лет, записав такие хиты, как «Девушки бывают разные», «Всяко разно», «Люблю» и «Бросай курить». В 2011 году коллектив покинул Богомазов, на место которого пришел Андрей Репников. После ДТП в 2016 году Репников не смог продолжать участвовать в группе, поэтому вплоть до 2021 года Том Хаос и Сергей Аморалов выступали дуэтом.