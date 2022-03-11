На сына известной певицы совершено нападение в центре Москвы

Сын джазовой певицы Теоны Контридзе попал в больницу после нападения неизвестного в центре Москвы.
Инцидент произошел 10 марта. Как выяснил «Московский комсомолец», группа подростков, среди которых был 14-летний сын Теоны Контридзе Георгий, направлялась к станции метро «Проспект мира».
К ним подошел нетрезвый мужчина и стал выпрашивать деньги на выпивку. Когда подростки отказались выполнить его просьбы, он замахнулся на них бутылкой из-под пива. Под удар попал сын певицы. Юношу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости.
Контридзе обратилась в полицию. Благодаря камерам в метро злоумышленника удалось найти и задержать.
Теона Контридзе – исполнительница песни «Без тебя» - саундтрека к фильму «Ландыш серебристый», ведущая кулинарного шоу «Право есть и петь» на телеканале «Дождь» (признан в РФ иностранным агентом).