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38 минут назад

На сына известной певицы совершено нападение в центре Москвы

Вероника Полынина

Сын джазовой певицы Теоны Контридзе попал в больницу после нападения неизвестного в центре Москвы.

На сына известной певицы совершено нападение в центре Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 10 марта. Как выяснил «Московский комсомолец», группа подростков, среди которых был 14-летний сын Теоны Контридзе Георгий, направлялась к станции метро «Проспект мира».

К ним подошел нетрезвый мужчина и стал выпрашивать деньги на выпивку. Когда подростки отказались выполнить его просьбы, он замахнулся на них бутылкой из-под пива. Под удар попал сын певицы. Юношу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости.

Контридзе обратилась в полицию. Благодаря камерам в метро злоумышленника удалось найти и задержать.

Теона Контридзе – исполнительница песни «Без тебя» - саундтрека к фильму «Ландыш серебристый», ведущая кулинарного шоу «Право есть и петь» на телеканале «Дождь» (признан в РФ иностранным агентом).

Происшествия,Теона Контридзе,
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