На сына известной певицы совершено нападение в центре Москвы

Сын джазовой певицы Теоны Контридзе попал в больницу после нападения неизвестного в центре Москвы.

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Инцидент произошел 10 марта. Как выяснил «Московский комсомолец», группа подростков, среди которых был 14-летний сын Теоны Контридзе Георгий, направлялась к станции метро «Проспект мира».

К ним подошел нетрезвый мужчина и стал выпрашивать деньги на выпивку. Когда подростки отказались выполнить его просьбы, он замахнулся на них бутылкой из-под пива. Под удар попал сын певицы. Юношу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости.

Контридзе обратилась в полицию. Благодаря камерам в метро злоумышленника удалось найти и задержать.