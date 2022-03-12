В Приморье погиб ребенок при неосторожном обращении с оружием

Уголовное дело по факту неосторожного обращения с оружием возбуждено в Приморье. В результате самопроизвольного выстрела пятницу в селе Владимировка на месте ЧП погиб ребенок, сообщает в субботу пресс-служба СК России по Приморскому краю .

Следствием установлено, что 11 марта в селе Владимировка Приморского края двое малолетних мальчиков при неосторожном обращении с оружием, найденным вблизи села, "произвели действия, которые привели к самопроизвольному срабатыванию данного оружия". В результате один из мальчиков скончался на месте происшествия, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.