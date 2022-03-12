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1 час назад

В Приморье погиб ребенок при неосторожном обращении с оружием

ТАССТАССиещё 2

Уголовное дело по факту неосторожного обращения с оружием возбуждено в Приморье. В результате самопроизвольного выстрела пятницу в селе Владимировка на месте ЧП погиб ребенок, сообщает в субботу пресс-служба СК России по Приморскому краю.

В Приморье погиб ребенок при неосторожном обращении с оружием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Следствием установлено, что 11 марта в селе Владимировка Приморского края двое малолетних мальчиков при неосторожном обращении с оружием, найденным вблизи села, "произвели действия, которые привели к самопроизвольному срабатыванию данного оружия". В результате один из мальчиков скончался на месте происшествия, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Происшествия,Следственный комитет,
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