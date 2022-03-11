"Это не фейк, это самоубийство. Его просто довели до этого"

Директор покончившего с собой бывшего участника группы «Отпетые мошенники» Тома Хаоса Виктория Богомазова считает, что его довели до самоубийства. Об этом она заявила изданию Super.

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«Слава не выдержал психологической атаки, его, к сожалению, больше нет с нами. Это не фейк, это самоубийство. Дело в том, что его просто довели до этого. Я думаю, что был какой-то либо звонок, либо сообщение», - сказала Виктория.

По ее словам, в смерти Тома Хаоса (настоящее имя – Вячеслав Зинуров) виновен его бывший коллега по «Отпетым мошенникам» Сергей Аморалов.

Виктория утверждает, что Аморалов вытеснил из группы сначала ее мужа Гарика (Игоря) Богомазова, а затем принялся за Зинурова. Хаос покинул коллектив в 2021 году, но даже после этого бывший партнер и его жена Мария травили его и не давали спокойно работать.

«Слава очень добрый, творческий. Все время работы в коллективе его обманывали с гонорарами, поэтому он ушел. Он пытался с ними разговаривать. Потом просто началась травля, когда Слава поднял вопрос по поводу финансов. Их это очень сильно разозлило, что он сор из избы выносит. Видимо, решили устроить ему травлю, чтобы он молчал и боялся», - считает директор певца.

По ее словам, Аморалов и его жена обзванивали все концертные площадки, не давая выступать Хаосу и Богомазову, которые объединились в один коллектив, но не могли использовать бренд «Отпетые мошенники». Хаос, в свою очередь, очень переживал из-за отсутствия работы.