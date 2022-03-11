Бизнесмен открыл стрельбу в Домодедово из-за покрашенных скамеек

Главе компании "Айсросс" Юрию Жорину, который устроил стрельбу из окна квартиры, не понравилось, что скамейки во дворе его дома в Домодедово на улице Королева в микрорайоне "Авиационный" покрашены в сине-желтые цвета.

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Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что бизнесмен угрожал консьержке топором, а затем заперся в квартире и произвел из окна три выстрела. Как позже выяснилось, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Несколько выстрелов попали по припаркованным машинам. Дом оцепили полицейские, на место происшествия прибыли следователи и сотрудники прокуратуры.

Жорина задержали бойцы СОБР "Булат" ГУ Росгвардии по Московской области. При задержании он оказал сопротивление и был ранен в плечо.