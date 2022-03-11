В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
1 час назад

В Германии подожгли русскую школу

Газета.RuГазета.Ru

Неизвестные устроили поджог Международной немецко-российской Ломоносовской школы в берлинском районе Марцан. Об этом сообщает агентство Anadolu. По данным пожарной службы Берлина, в результате пожара повреждены конструкции здания. При этом никто не пострадал.

В Германии подожгли русскую школу
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что поджигатель попал на несколько камер наблюдения и сейчас его разыскивает полиция.

Инцидент связывают с антироссийскими настроениями на фоне военной операции на Украине. Ранее ресторан на юге Германии отказался обслуживать российских граждан.

Глава германского МИД Анналена Бербок попросила прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов. По ее словам, любой, кто враждебно относится к белорусам или русским в Германии, нападает "не только на наших сограждан, но и на основные принципы нашего сосуществования".

"Мы держимся вместе. Мы сильнее ненависти", - заявила министр.

Последние новости
Происшествия,Анналена Бербок,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители