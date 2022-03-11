В Германии подожгли русскую школу

Неизвестные устроили поджог Международной немецко-российской Ломоносовской школы в берлинском районе Марцан. Об этом сообщает агентство Anadolu. По данным пожарной службы Берлина, в результате пожара повреждены конструкции здания. При этом никто не пострадал.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что поджигатель попал на несколько камер наблюдения и сейчас его разыскивает полиция.

Инцидент связывают с антироссийскими настроениями на фоне военной операции на Украине. Ранее ресторан на юге Германии отказался обслуживать российских граждан.

Глава германского МИД Анналена Бербок попросила прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов. По ее словам, любой, кто враждебно относится к белорусам или русским в Германии, нападает "не только на наших сограждан, но и на основные принципы нашего сосуществования".

"Мы держимся вместе. Мы сильнее ненависти", - заявила министр.