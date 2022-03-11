В Харькове националисты для того, чтобы скрыть исследовательские работы по ядерной тематике, взорвали один из корпусов физико-технического института. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По его словам, провокацию устроили боевики батальонов территориальной обороны на улице Академическая. Генерал подчеркнул, что под завалами корпуса могут находиться до 50 сотрудников института.
Кроме того, по словам Мизинцева, в Харькове в подвале школы искусств по улице Есенина боевики скрывают тела мирных граждан, которые были убиты при проведении карательной операции. Эта операция проводилась в отношении лиц, не поддержавших преступный киевский режим.