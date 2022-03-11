В Харькове взорван корпус института, чтобы скрыть работы по ядерной тематике

В Харькове националисты для того, чтобы скрыть исследовательские работы по ядерной тематике, взорвали один из корпусов физико-технического института. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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По его словам, провокацию устроили боевики батальонов территориальной обороны на улице Академическая. Генерал подчеркнул, что под завалами корпуса могут находиться до 50 сотрудников института.