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1 час назад

В Харькове взорван корпус института, чтобы скрыть работы по ядерной тематике

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 2

В Харькове националисты для того, чтобы скрыть исследовательские работы по ядерной тематике, взорвали один из корпусов физико-технического института. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В Харькове взорван корпус института, чтобы скрыть работы по ядерной тематике
Фото: ReutersReuters

По его словам, провокацию устроили боевики батальонов территориальной обороны на улице Академическая. Генерал подчеркнул, что под завалами корпуса могут находиться до 50 сотрудников института.

Кроме того, по словам Мизинцева, в Харькове в подвале школы искусств по улице Есенина боевики скрывают тела мирных граждан, которые были убиты при проведении карательной операции. Эта операция проводилась в отношении лиц, не поддержавших преступный киевский режим.

Происшествия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
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