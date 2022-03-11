Против расчленившей мужа рэпера Картрайта возбудили новое уголовное дело

Вдова рэпера Энди Картрайта Марина Кохал стала подозреваемой по новому делу. Ее обвиняют в надругательстве над телом умершего мужа, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Кохал Юрия Авдеева.

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«Возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших"). Сейчас нам сообщили о возобновлении следствия, вероятно, дело будет объединено с прежним делом об убийстве», - рассказал адвокат.

По версии следователей, Кохал надругалась над телом убитого мужа, желая избежать уголовной ответственности за его убийство. Используя нож и другие средства, она расчленила тело рэпера и поместила останки в холодильник.

Напомним, расчлененное тело Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) было найдено 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. По подозрению в убийстве была задержана супруга рэпера Марина Кохал.