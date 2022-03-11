В Москве неизвестные сообщили о минировании телецентра "Останкино"

С ноября 2019 года в России наблюдается волна "минирований" различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. Эти письма в основном были отправлены из-за рубежа. ФСБ России сообщала о блокировке нескольких иностранных ресурсов, с которых они поступали.