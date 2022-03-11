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11 марта

Житель Подмосковья открыл огонь из окна жилого дома

Лера Букина

Житель Подмосковья забаррикадировался дома и открыл огонь по машинам, стоящим внизу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. Инцидент произошел на улице Королева.

Житель Подмосковья открыл огонь из окна жилого дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что были слышны несколько выстрелов. На место подъехали несколько нарядов полиции. Мужчину пока не задержали.

По сведениям РИА Новости, при стрельбе пострадал один человек.

Напомним, что в ночь на 20 февраля в центре Москвы в Столярном переулке неизвестные открыли стрельбу из травматического пистолета, а затем скрылись с места событий на внедорожнике Mercedes-Benz G-Class. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России. Позднее иномарку обнаружили, нарушителей порядка задержали правоохранители. 35-летнего мужчину за рулем машины и пассажира доставили в отдел полиции для разбирательств.

Происшествия,МВД России,Следственный комитет,
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