Житель Подмосковья открыл огонь из окна жилого дома

Житель Подмосковья забаррикадировался дома и открыл огонь по машинам, стоящим внизу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. Инцидент произошел на улице Королева.

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Отмечается, что были слышны несколько выстрелов. На место подъехали несколько нарядов полиции. Мужчину пока не задержали.

По сведениям РИА Новости, при стрельбе пострадал один человек.