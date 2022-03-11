Житель Подмосковья открыл огонь из окна жилого дома

Житель Подмосковья забаррикадировался дома и открыл огонь по машинам, стоящим внизу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет. Инцидент произошел на улице Королева.
Отмечается, что были слышны несколько выстрелов. На место подъехали несколько нарядов полиции. Мужчину пока не задержали.
По сведениям РИА Новости, при стрельбе пострадал один человек.
Напомним, что в ночь на 20 февраля в центре Москвы в Столярном переулке неизвестные открыли стрельбу из травматического пистолета, а затем скрылись с места событий на внедорожнике Mercedes-Benz G-Class. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России. Позднее иномарку обнаружили, нарушителей порядка задержали правоохранители. 35-летнего мужчину за рулем машины и пассажира доставили в отдел полиции для разбирательств.