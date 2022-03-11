Появилось видео с места стрельбы из квартиры в Подмосковье

Мужчина забаррикадировался в квартире жилого дома в Подмосковье и открыл стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший снятые очевидицей кадры.

«Смотрите, туда еще две машины приехали. И реанимобиль приехал. Людей не пускают домой, не дают в подъезд заходить», – комментирует происходящее на улице женский голос за кадром.

Как уточняет Telegram-канал «112» инцидент произошел на улице Королева в Домодедове. По предварительным данным, огонь открыл бизнесмен. Сначала он напал на консьержа, после чего стал вести беспорядочную стрельбу из окна.