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47 минут назад

Появилось видео с места стрельбы из квартиры в Подмосковье

Александр Кузьмин

Мужчина забаррикадировался в квартире жилого дома в Подмосковье и открыл стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, опубликовавший снятые очевидицей кадры.

«Смотрите, туда еще две машины приехали. И реанимобиль приехал. Людей не пускают домой, не дают в подъезд заходить», – комментирует происходящее на улице женский голос за кадром.

Как уточняет Telegram-канал «112» инцидент произошел на улице Королева в Домодедове. По предварительным данным, огонь открыл бизнесмен. Сначала он напал на консьержа, после чего стал вести беспорядочную стрельбу из окна.

Сейчас на месте происшествия работают несколько нарядов полиции. По данным источника, нарушителя пока не задержали.

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