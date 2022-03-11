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11 марта

При взрыве старого снаряда в Приморье погиб ребёнок

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Один ребёнок погиб и ещё один получил ранения в результате взрыва старого снаряда в Октябрьском районе Приморского края.

При взрыве старого снаряда в Приморье погиб ребёнок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате подрыва найденного старого снаряда в населённом пункте Владимировка пострадали двое детей, один из них погиб», — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Отмечается, что второй пострадавший ребёнок доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

27 января 2021 года взрывотехники севастопольской инженерно-технической группы ОМОНа «Беркут» Росгвардии обследовали более 100 снарядов и патронов времён Великой Отечественной войны, обнаруженных в Нахимовском и Балаклавском районах во время земляных работ.

Происшествия,Росгвардия,
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