Вандалы атаковали школу и «Русский дом» в Берлине

Вандалы в Берлине нанесли надписи на здание «Российского дома науки и культуры», также известного как «Русский дом», и подожгли вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам представителя «Русского дома», на здание были нанесены надписи на немецком языке. «Они были сразу смыты. Полиция проинформирована об этом инциденте», - пояснил он.

Газета Berliner Zeitung уточнила, что надпись «убийцы» была нанесена на одну из колонн здания в зоне подъезда.

В полиции сообщили, что нападению подверглась и германо-российская школа Ломоносова в Берлине. Неизвестные ночью подожгли вход в спортзал учебного заведения, пострадавших нет.

При этом полиция Берлина не исключила связи поджога школы с ситуацией на Украине.

«Мы не исключаем, что преступление связано с украинской войной, но не можем пока подтвердить этого», - пояснил сотрудник правоохранительных органов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.