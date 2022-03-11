В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-6° в 
USD 116.75EUR 128.95
Войти в почту
11 марта

Вандалы атаковали школу и «Русский дом» в Берлине

Алиса Селезнёва

Вандалы в Берлине нанесли надписи на здание «Российского дома науки и культуры», также известного как «Русский дом», и подожгли вход в спортзал германо-российской школы Ломоносова. Об этом пишет РИА Новости.

Вандалы атаковали школу и «Русский дом» в Берлине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам представителя «Русского дома», на здание были нанесены надписи на немецком языке. «Они были сразу смыты. Полиция проинформирована об этом инциденте», - пояснил он.

Газета Berliner Zeitung уточнила, что надпись «убийцы» была нанесена на одну из колонн здания в зоне подъезда.

В полиции сообщили, что нападению подверглась и германо-российская школа Ломоносова в Берлине. Неизвестные ночью подожгли вход в спортзал учебного заведения, пострадавших нет.

При этом полиция Берлина не исключила связи поджога школы с ситуацией на Украине.

«Мы не исключаем, что преступление связано с украинской войной, но не можем пока подтвердить этого», - пояснил сотрудник правоохранительных органов.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий». При этом он особо отметил, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

С началом российской военной операции на Украине российские дипмиссии подвергаются нападениям, а россияне и русскоговорящие выходцы из стран бывшего СССР жалуются на травлю в ЕС. 5 марта посол России и ФРГ Сергей Нечаев заявил, что в МИД Германии была направлена нота из-за дискриминации россиян по национальному и языковому принципу, также посольство открыло специальную SOS-линию.

Происшествия,Сергей Нечаев,Владимир Путин,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители