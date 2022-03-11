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11 марта

В Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы

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В Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Ломоносова в районе Марцан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

В Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы
Фото: ReutersReuters

Сигнал о происшествии поступил около 03:00 (05:00 по московскому времени). По данным правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал, но был причинен ущерб зданию.

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Полиция занялась расследованием происшествия. Правоохранители проверяют записи камер видеонаблюдения.

"Мы не исключаем, что преступление связано со специальной операцией на Украине, но пока не можем этого подтвердить", – отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в двухэтажном здании магазина на территории рынка в Кабардино-Балкарии. Уточняется, что сообщение о возгорании поступило в 06:10 по московскому времени. В ведомстве заявили, что есть угроза распространения огня на соседние строения. На месте работают 44 человека и 9 единиц техники.

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