В Берлине подожгли вход в спортзал германо-российской школы имени Ломоносова в районе Марцан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

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Сигнал о происшествии поступил около 03:00 (05:00 по московскому времени). По данным правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал, но был причинен ущерб зданию.

Полиция занялась расследованием происшествия. Правоохранители проверяют записи камер видеонаблюдения.

"Мы не исключаем, что преступление связано со специальной операцией на Украине, но пока не можем этого подтвердить", – отметили в полиции.