В Карелии полицейские задержали мужчину, который похищал денежные средства у интернет-пользователей, представляясь при этом девушкой из Санкт-Петербурга . Кадры оперативных мероприятий обнародовало МВД России .

Злоумышленник знакомился со своими жертвами в социальных сетях и после общения просил деньги на оплату мобильной связи и лекарств. У одного из мужчин за четыре месяца он выманил 330 тысяч рублей. Обманутый поклонник «девушки» обратился в полицию после того, как заметил, что ее страница оказалась заблокирована.