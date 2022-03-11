В Карелии полицейские задержали мужчину, который похищал денежные средства у интернет-пользователей, представляясь при этом девушкой из Санкт-Петербурга. Кадры оперативных мероприятий обнародовало МВД России.
Злоумышленник знакомился со своими жертвами в социальных сетях и после общения просил деньги на оплату мобильной связи и лекарств. У одного из мужчин за четыре месяца он выманил 330 тысяч рублей. Обманутый поклонник «девушки» обратился в полицию после того, как заметил, что ее страница оказалась заблокирована.
«По данному факту следственными органами полиции было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерацией. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в роли обаятельной незнакомки выступал 32-летний житель Петрозаводска. Подозреваемый был задержан», – сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.