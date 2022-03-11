Вертолет совершил жесткую посадку в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в городе Валуйки совершил жёсткую посадку вертолёт.
Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в своём Telegram.
«Совершил жёсткую посадку вертолёт в городе Валуйки. Жертв нет. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал Гладков.
Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в ходе проведения мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе Псковской области.