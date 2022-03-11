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50 минут назад

В Белгородской области жёстко приземлился вертолёт

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в городе Валуйки совершил жёсткую посадку вертолёт.

Вертолет совершил жесткую посадку в Белгородской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в своём Telegram.

«Совершил жёсткую посадку вертолёт в городе Валуйки. Жертв нет. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Причина произошедшего выясняется. Ситуация под контролем», — написал Гладков.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в ходе проведения мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе Псковской области.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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