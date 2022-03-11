В Крыму обнаружили склад с 2 тыс. боеприпасов времен Великой Отечественной войны

"Склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны был обнаружен в селе Мирное Симферопольского района при проведении строительных работ. После чего работы были полностью приостановлены, оповещены все службы экстренного реагирования", - сказали в ведомстве.

Всего было найдено 2 тыс. боеприпасов. Их обезвреживанием занимались сотрудники МЧС и Росгвардии. Находки перевезены на спецполигон, там их уничтожат. С начала года в Крыму найдено и уничтожено 204 боеприпаса времен войны.