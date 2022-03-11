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19 минут назад

Вертолет Ми-8 рухнул в Псковской области

Елена Прошина

Вертолет Ми-8 потерпел аварию в ходе мониторинга нефтепровода в Псковской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадал по меньшей мере один человек, еще троих осматривают медики.

Вертолет Ми-8 рухнул в Псковской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что воздушное судно принадлежит компании «Баркол». Вертолет рухнул вблизи населенного пункта Переслегино, пока члены его экипажа проводили мониторинг состояния нефтепровода в Великолукском районе.

Всего на борту находились четыре человека. Обстоятельства инцидента выясняются.

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