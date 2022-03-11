Вертолет Ми-8 рухнул в Псковской области

Вертолет Ми-8 потерпел аварию в ходе мониторинга нефтепровода в Псковской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадал по меньшей мере один человек, еще троих осматривают медики.
Отмечается, что воздушное судно принадлежит компании «Баркол». Вертолет рухнул вблизи населенного пункта Переслегино, пока члены его экипажа проводили мониторинг состояния нефтепровода в Великолукском районе.
Всего на борту находились четыре человека. Обстоятельства инцидента выясняются.