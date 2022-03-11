В столице Хорватии прогремел взрыв

Неопознанный объект упал в столице Хорватии Загребе, на месте падения раздался взрыв и образовалась воронка. Об этом со ссылкой на МВД республики пишет РИА Новости.
По данным ведомства, сообщение о взрыве поступило около 23.00 по местному времени (1.00 мск).
«Управление полиции Загреба получило несколько сигналов от граждан, что в районе Ярун ощутили детонацию, чему предшествовало падение объекта», - пояснили в МВД.
Отправленные на место сотрудники правоохранительных органов нашли воронку на улице Ярунской и два парашюта поблизости. Место происшествия оцеплено, там работают эксперты.
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