В столице Хорватии прогремел взрыв

Неопознанный объект упал в столице Хорватии Загребе, на месте падения раздался взрыв и образовалась воронка. Об этом со ссылкой на МВД республики пишет РИА Новости.

Фото: ТК Подъем ТК Подъем

По данным ведомства, сообщение о взрыве поступило около 23.00 по местному времени (1.00 мск).

«Управление полиции Загреба получило несколько сигналов от граждан, что в районе Ярун ощутили детонацию, чему предшествовало падение объекта», - пояснили в МВД.

Отправленные на место сотрудники правоохранительных органов нашли воронку на улице Ярунской и два парашюта поблизости. Место происшествия оцеплено, там работают эксперты.