Блогер Дмитрий Лихолетов, раскидавший вчера в столичном ТЦ «Авиапарк» на толпу людей настоящие деньги, в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что выкинутые купюры символизировали падение рубля. При этом, по его словам, люди, собиравшие их, означали, что валюта «в любом случае окрепнет».

«Разумеется, был заложен смысл. Это произведение искусства я назвал «колебания рубля». Кидаю деньги - символизируют падение рубля. Люди собирают деньги - символизируют то, что рубль в любом случае окрепнет и займет прежние позиции!» — сказал он.

Вчера вечером в Telegram-канале «Новости Москвы» было опубликовано видео, на котором юноша со второго этажа раскидывает сторублевые купюры на находящихся внизу людей.

За последние две недели доллар вырос по отношению к рублю почти в два раза. Так, по данным на 11 марта, курс доллара - 117,1 рублей, евро — 122,73 рубля.