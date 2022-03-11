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44 минуты назад

Блогер рассказал, зачем раскидал деньги над толпой в московском ТЦ

Газета.RuГазета.Ru

Блогер Дмитрий Лихолетов, раскидавший вчера в столичном ТЦ «Авиапарк» на толпу людей настоящие деньги, в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что выкинутые купюры символизировали падение рубля. При этом, по его словам, люди, собиравшие их, означали, что валюта «в любом случае окрепнет».

«Разумеется, был заложен смысл. Это произведение искусства я назвал «колебания рубля». Кидаю деньги - символизируют падение рубля. Люди собирают деньги - символизируют то, что рубль в любом случае окрепнет и займет прежние позиции!» — сказал он.

Вчера вечером в Telegram-канале «Новости Москвы» было опубликовано видео, на котором юноша со второго этажа раскидывает сторублевые купюры на находящихся внизу людей.

Курс доллара открыл торги падением

За последние две недели доллар вырос по отношению к рублю почти в два раза. Так, по данным на 11 марта, курс доллара - 117,1 рублей, евро — 122,73 рубля.

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