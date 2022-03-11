Опубликовано видео задержания помогавшего мошенникам курьера

«Полицейские установили, что на телефон 80-летней женщины под видом дочери позвонила неизвестная и сообщила, что попала в дорожно-транспортное происшествие. Она добавила, что для оказания помощи пострадавшим ей нужна крупная сумма денежных средств. Взволнованная пенсионерка собрала имевшиеся у нее деньги для передачи родственнице. После с ней связался неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина пояснил пожилой женщине, что виновницей аварии является ее дочь. Он пообещал помочь уладить вопрос с пострадавшими, если она передаст курьеру денежные средства», – уточняет портал.