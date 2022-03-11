В центре Москвы пьяный мужчина ударил стеклянной бутылкой подростка по голове

"Инцидент произошел накануне вечером на проспекте Мира в районе дома 40. Неизвестный мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, в ходе конфликта ударил по голове стеклянной бутылкой 14-летнего ученика 9-го класса, после чего скрылся на станции метро "Проспект Мира". Пострадавший доставлен в больницу с ушибом головного мозга и закрытым переломом лобной кости", - сказал собеседник агентства.