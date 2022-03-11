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2 часа назад

В центре Москвы пьяный мужчина ударил стеклянной бутылкой подростка по голове

ТАССТАССиещё 1

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Пьяный мужчина в центре Москвы ударил школьника по голове стеклянной бутылкой, а потом скрылся в метро. Подросток госпитализирован, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

В центре Москвы пьяный мужчина ударил стеклянной бутылкой подростка по голове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Инцидент произошел накануне вечером на проспекте Мира в районе дома 40. Неизвестный мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, в ходе конфликта ударил по голове стеклянной бутылкой 14-летнего ученика 9-го класса, после чего скрылся на станции метро "Проспект Мира". Пострадавший доставлен в больницу с ушибом головного мозга и закрытым переломом лобной кости", - сказал собеседник агентства.

Личность мужчины устанавливается. По данному факту проводится проверка.

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