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1 час назад

Сообщение о минировании поступило в дома культуры Казани

ТАССТАССиещё 1

КАЗАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Правоохранители проверят сообщение о минировании сразу нескольких домов культуры в Казани, сообщила мэрия города в официальном Telegram-канале в пятницу.

Сообщение о минировании поступило в дома культуры Казани
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поступило очередное сообщение о минировании. На этот раз в сообщении указаны казанские дома культуры, в частности, ДК Саид-Галеева, "Чулпан", "Московский", "Сайдаш", - говорится в тексте.

Отмечается, что будут предприняты меры безопасности, сообщения переданы в правоохранительные органы, которые проверят здания.

"Просим жителей отнестись с пониманием к проводимым проверкам", - говорится в сообщении.

С 24 февраля в Казани поступали сообщения о минировании торговых центров, зданий судов, школ. Угрозы не подтвердились.

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