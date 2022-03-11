Сообщение о минировании поступило в дома культуры Казани

КАЗАНЬ, 11 марта. /ТАСС/. Правоохранители проверят сообщение о минировании сразу нескольких домов культуры в Казани, сообщила мэрия города в официальном Telegram-канале в пятницу.
"Поступило очередное сообщение о минировании. На этот раз в сообщении указаны казанские дома культуры, в частности, ДК Саид-Галеева, "Чулпан", "Московский", "Сайдаш", - говорится в тексте.
Отмечается, что будут предприняты меры безопасности, сообщения переданы в правоохранительные органы, которые проверят здания.
"Просим жителей отнестись с пониманием к проводимым проверкам", - говорится в сообщении.
С 24 февраля в Казани поступали сообщения о минировании торговых центров, зданий судов, школ. Угрозы не подтвердились.