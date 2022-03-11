Внук Михалкова попал в ДТП

19-летний внук Никиты Михалкова Петр попал в ДТП в Подмосковье. Как сообщает «МК», все произошло в селе Петрово-Дальнем, неподалеку от родового поместья Михалковых.

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Авария произошла вечером 10 марта. Известно, что кроме Петра пострадал еще один молодой человек, 17-ти лет. Оба находятся в больнице с сотрясением мозга. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, что 8 февраля на Рублевском шоссе в Москве произошло массовое ДТП с участием Mercedes-Benz S 350, в котором находился миллиардер Алексей Шепель. По предварительным данным, водитель Mercedes не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП пострадали четыре человека, были повреждены девять машин.