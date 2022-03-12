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1 час назад

Двое россиян погибли при взрыве газа в многоэтажке

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Два человека погибли при взрыве газа в многоэтажке на северо-востоке Воронежа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС России.

Двое россиян погибли при взрыве газа в многоэтажке
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел на улице Хользунова, 88. По предварительным данным, в результате взрыва газовоздушной смеси обрушились межэтажные перекрытия третьего и четвертого этажей. По информации МЧС, погибшие находились в квартире, где произошло обрушение.

Всего из жилого дома было эвакуировано 113 человек. Пожар потушен.

Ранее взыв газа произошел в квартире жилого пятиэтажного дома в подмосковных Люберцах. Причиной стала неисправность газового оборудования. В результате трагедии пострадал один человек.

Происшествия,МЧС России,
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