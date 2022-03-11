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1 час назад

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Благовещенска

ТАССТАССиещё 1

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 марта. /ТАСС/. Информация о минировании поступила в пятницу в аэропорт Благовещенска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта Амурской области.

Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Благовещенска
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В аэропорт Благовещенск поступила анонимная информация об угрозе в деятельности гражданской авиации. Проведены мероприятия, связанные с обеспечением безопасности", - говорится в сообщении.

Подробности инцидента в правоохранительных органах не сообщают.

По данным онлайн-табло на сайте аэропорта, в пятницу отменен рейс из Благовещенска в Москву. Остальные рейсы вылетают по расписанию.

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