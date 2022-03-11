Неизвестный сообщил о минировании аэропорта Благовещенска

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 марта. /ТАСС/. Информация о минировании поступила в пятницу в аэропорт Благовещенска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта Амурской области.

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"В аэропорт Благовещенск поступила анонимная информация об угрозе в деятельности гражданской авиации. Проведены мероприятия, связанные с обеспечением безопасности", - говорится в сообщении.

Подробности инцидента в правоохранительных органах не сообщают.