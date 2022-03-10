Названа причина смерти экс-участника "Отпетых мошенников"

Самоубийство стало причиной смерти бывшего участника музыкальной группы "Отпетые мошенники" Вячеслава Зинурова. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Тело Вячеслава Зинурова было обнаружено вечером по месту его регистрации в доме в деревне Капорки в Дмитровском городском округе. Причиной смерти стало самоубийство", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, на теле 50-летнего солиста не найдено признаков криминальной смерти. "На место происшествия выехали следователи, а также руководитель следственного отдела по Дмитрову. Организована доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Врадий.

Ранее о смерти музыканта сообщил ТАСС его концертный директор Линар Сафиуллин, не уточнив причину. При этом он отметил, что обстоятельства смерти не связаны с криминалом. Сафиуллин рассказал, что о смерти артиста стало известно после того, как Зинуров не приехал на запланированные съемки.