Вынесен приговор в резонансном деле об убийстве

Присяжные Подольского городского суда вынесли обвинительный вердикт экс-главе администрации Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову по делу об убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ Следственного комитета России по Московской области. В ближайшее время в отношении бывшего чиновника будет вынесен приговор.

Фото: andrey_n_kulakov/instagram.com andrey_n_kulakov/instagram.com

Собранные доказательства признаны коллегией присяжных заседателей Подольского городского суда достаточными для вынесения обвинительного вердикта по уголовному делу в отношении бывшего главы Раменского городского округа. Он признан виновным в убийстве, — говорится в сообщении.

Кулаков был арестован 31 мая 2019 года по обвинению в убийстве 39-летней Евгении Исаенковой, которую нашли мёртвой в салоне своего автомобиля Mercedes. По версии следствия, Кулаков ударил женщину в лицо, перетащил на заднее сиденье и там её задушил. После содеянного Кулаков скрылся с места преступления. Свою вину в убийстве он отрицал.

Согласно экспертизе, в салоне машины убитой, а также на её теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.