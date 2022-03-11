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1 час назад

Экс-главу Раменского района признали виновным в убийстве

News.ruNews.ruиещё 11

Присяжные Подольского городского суда вынесли обвинительный вердикт экс-главе администрации Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову по делу об убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГСУ Следственного комитета России по Московской области. В ближайшее время в отношении бывшего чиновника будет вынесен приговор.

Вынесен приговор в резонансном деле об убийстве
Фото: andrey_n_kulakov/instagram.comandrey_n_kulakov/instagram.com

Собранные доказательства признаны коллегией присяжных заседателей Подольского городского суда достаточными для вынесения обвинительного вердикта по уголовному делу в отношении бывшего главы Раменского городского округа. Он признан виновным в убийстве, — говорится в сообщении.

Кулаков был арестован 31 мая 2019 года по обвинению в убийстве 39-летней Евгении Исаенковой, которую нашли мёртвой в салоне своего автомобиля Mercedes. По версии следствия, Кулаков ударил женщину в лицо, перетащил на заднее сиденье и там её задушил. После содеянного Кулаков скрылся с места преступления. Свою вину в убийстве он отрицал.

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Согласно экспертизе, в салоне машины убитой, а также на её теле и белье обнаружен генетический материал двух мужчин.

В октябре 2021 года присяжные вынесли оправдательный вердикт Кулакову. В декабре Московский областной суд оправдательный приговор отменил.

Происшествия,Убийство ,Андрей Кулаков,Следственный комитет,
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