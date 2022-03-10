Суд в Петербурге арестовал напавшего на полицейского участника митинга

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 5 мая участника несанкционированной акции, напавшего на сотрудника полиции 6 марта. Об этом сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

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"Суд избрал [Валерию] Дубенюку, [обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), стражу по 5 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Принимая участие в митинге, Дубенюк днем 6 марта у дома номер 2 по улице Пирогова нанес не менее четырех ударов руками по голове и телу полицейского, находившегося при исполнении должностных обязанностей. В понедельник молодому человеку продлили срок задержания на трое суток.

Ранее сообщалось, что второй участник инцидента по аналогичной статье был отправлен под домашний арест.