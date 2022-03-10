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21 минуту назад

Суд в Петербурге арестовал напавшего на полицейского участника митинга

ТАССТАСС

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу до 5 мая участника несанкционированной акции, напавшего на сотрудника полиции 6 марта. Об этом сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд в Петербурге арестовал напавшего на полицейского участника митинга
Фото: ТАССТАСС

"Суд избрал [Валерию] Дубенюку, [обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), стражу по 5 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

Принимая участие в митинге, Дубенюк днем 6 марта у дома номер 2 по улице Пирогова нанес не менее четырех ударов руками по голове и телу полицейского, находившегося при исполнении должностных обязанностей. В понедельник молодому человеку продлили срок задержания на трое суток.

Ранее сообщалось, что второй участник инцидента по аналогичной статье был отправлен под домашний арест.

Как сообщала ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Петербурге в ходе воскресной акции против военной спецоперации на Украине было задержано более 750 человек. Пресс-служба судов города вечером 7 марта отчиталась о поступлении в районные суды 957 материалов о правонарушениях на акции.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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