Суд в Москве продлил арест "московскому отравителю"

Басманный суд Москвы продлил арест Мурату Сабанову, обвиняемому в серии отравлений людей на Чистых Прудах. Об этом со ссылкой на адвоката Оксану Опаренко, представляющую интересы потерпевших, передает ТАСС.

Фото: пресс-служба Басманного районного суда пресс-служба Басманного районного суда

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и продлил Сабанову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 10 апреля нынешнего года", – рассказала Опаренко.

Новая дата рассмотрения дела Сабанова по существу назначена судом на 23 марта.

По версии следствия, в 2019 году Мурат Сабанов совершил ряд преступлений, включая отравление нескольких людей с целью их ограбления. В качестве жертв мужчина выбирал людей, находящихся в состоянии алкогольного отравления. Он предлагал им напиток с растворенными в нем лекарственными веществами, приводящими людей в беспомощное состояние. Пользуясь ситуацией, Сабанов похищал деньги и имущество и скрывался с места преступления.