Две девушки устроили драку с ножом в школе Петербурга

В школе Санкт-Петербурга две девушки устроили драку с поножовщиной — в результате обеих пришлось госпитализировать. Об этом в четверг, 10 марта, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным издания, конфликт завязался между двумя 17-летними девушками, которые учатся в коррекционном классе. Предполагается, что причиной стала ревность к молодому человеку. В ходе драки одна из них достала нож и воспользовалась им.

Обеих школьниц увезли в медучреждения. Напавшую с ножом — в Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. Мнухина. Сообщается, что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Пострадавшую увезли в больницу им. Раухфуса, у нее не опасное для жизни ранение.