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48 минут назад

Две девушки устроили драку с ножом в школе Петербурга

Lenta.ruLenta.ru

В школе Санкт-Петербурга две девушки устроили драку с поножовщиной — в результате обеих пришлось госпитализировать. Об этом в четверг, 10 марта, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Две девушки устроили драку с ножом в школе Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, конфликт завязался между двумя 17-летними девушками, которые учатся в коррекционном классе. Предполагается, что причиной стала ревность к молодому человеку. В ходе драки одна из них достала нож и воспользовалась им.

Обеих школьниц увезли в медучреждения. Напавшую с ножом — в Центр восстановительного лечения «Детская психиатрия» им. Мнухина. Сообщается, что она состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Пострадавшую увезли в больницу им. Раухфуса, у нее не опасное для жизни ранение.

Ранее сообщалось, что в Тольятти задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 36-летней сестры и нападении на членов семьи. После распития спиртного с друзьями уже дома он поссорился с одной из старших сестер на бытовой почве, после чего несколько раз ударил ее ножом в грудь. Затем он ранил вошедшего в комнату 68-летнего отца-пенсионера.

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