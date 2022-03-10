Момент побега из отделения полиции мужчины с автоматом попал на видео

38-летний мужчина сбежал из отделения полиции с автоматом в Таганроге. Злоумышленник напал правоохранителя, забрал оружие и патроны, после чего выпрыгнул из окна. Момент его побега попал в объектив камеры. Запись публикует Telegram-канал «112».

Позднее беглец был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы на окраине города, в десяти километрах от отдела полиции. Мужчину опознали по ориентировке и доставили в отдел внутренних дел.