Оставившая младенца в сумке на московской улице мать объяснилась

Оставившая младенца в сумке на московской улице и вскоре после этого задержанная полицией мать объяснила свой поступок. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: СК РФ по г. Москве СК РФ по г. Москве

По имеющимся данным, задержанная оказалась гражданкой Азербайджана. Несколько лет она снимала квартиру в Москве вместе с мужчиной. Официально свои отношения пара не регистрировала. Женщина находилась на седьмом месяце беременности, когда было принято решение о расставании.

В начале марта азербайджанка переехала к родным в Санкт-Петербург, где у нее случились преждевременные роды. Вскоре после этого женщина вернулась в Москву и, поняв, что не сможет прокормить ребенка, решила от него избавиться.

В отношении азербайджанки возбудили уголовное дело по статье 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»).

Ранее сообщалось, что оставленного в сумке младенца с биркой, свидетельствующей о рождении 6 марта, возле одного из домов на улице Перерва обнаружил подросток. Через некоторое время появилась информация о задержании его матери.