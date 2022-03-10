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21 минуту назад

Суд во Франции подтвердил основания для расследования против Депардье

ТАССТАСС

Апелляционный суд Парижа подтвердил наличие оснований для проведения расследования в отношении французского актера Жерара Депардье по обвинению в сексуальном насилии и домогательствах. Об этом сообщает в четверг агентство AFP со ссылкой на заявление прокуратуры.

Франция начнет расследование против Депардье
Фото: ReutersReuters

"Таким образом, следственная палата считает, что на данном этапе существуют серьезные или совпадающие улики, которые обосновывают продолжение расследования в отношении Депардье", - цитирует агентство заявление генерального прокурора Франции Реми Эйтца.

В феврале 2021 года газета La Parisien сообщила со ссылкой на источник, что 16 декабря 2020 года Депардье были предъявлены обвинения в изнасиловании. Дело в отношении актера было возбуждено еще в 2018 году после жалобы актрисы Шарлотт Арнуль. Она утверждала, что актер домогался ее, когда она приходила к нему домой для "неформальной репетиции пьесы" в августе 2018 года. По данным портала 20 minutes, на момент тех событий ей было 22 года.

Происшествия,В мире,Жерар Депардье,
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