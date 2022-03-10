Франция начнет расследование против Депардье

Апелляционный суд Парижа подтвердил наличие оснований для проведения расследования в отношении французского актера Жерара Депардье по обвинению в сексуальном насилии и домогательствах. Об этом сообщает в четверг агентство AFP со ссылкой на заявление прокуратуры.

В феврале 2021 года газета La Parisien сообщила со ссылкой на источник, что 16 декабря 2020 года Депардье были предъявлены обвинения в изнасиловании. Дело в отношении актера было возбуждено еще в 2018 году после жалобы актрисы Шарлотт Арнуль. Она утверждала, что актер домогался ее, когда она приходила к нему домой для "неформальной репетиции пьесы" в августе 2018 года. По данным портала 20 minutes, на момент тех событий ей было 22 года.