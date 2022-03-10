Арсенал незаконно хранившего оружие мужчины сняли на видео

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в квартире злоумышленника на Белозёрской улице полицейские изъяли предметы, схожие с винтовкой, револьвером, взрывателями, а также боевым снарядом. Кроме того, в его гаражном боксе, расположенном на автостоянке на улице Корнейчука, обнаружены предметы, похожие на гранаты и мины, части автомата Калашникова, фрагменты взрывателей и артиллерийские снаряды. Как стало известно, данные предметы мужчина находил ранее при раскопках и хранил в качестве коллекции», – говорится в сообщении официального представителя МВД России Ирины Волк.