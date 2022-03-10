Уничтоживший машины пожар под Петербургом попал на видео

Пожар на Невской улице в поселке Новоселье рядом с Санкт-Петербургом уничтожил несколько автомобилей, в том числе и Range Rover. Кадры происшествия публикует канал «78 | Новости» в своем официальном Telegram-канале.
По предварительным данным, находившиеся на платной парковке транспортные средства возле ЖК «Новоселье» в Ленинградской области вспыхнули примерно в 5 часов утра. Сгоревшие машины восстановлению не подлежат.
Причина возникновения пожара, а также все обстоятельства случившегося выясняются.