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28 минут назад

В горах Крыма объявили лавиноопасность

ТАССТАСС

Предупреждение о лавиноопасности объявлено в горах Крыма на четверг и пятницу, сообщается на сайте республиканского МЧС.

В горах Крыма объявили лавиноопасность
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее ГУ МЧС по Крыму распространило предупреждение о снегопадах, гололедице и ветре 25 м/с.

"От Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступило штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин: 10-11 марта в Крымских горах лавиноопасно. В данных условиях высока вероятность дорожно-транспортных происшествий, затруднение движения автомобильного транспорта на горных дорогах и перевалах", - говорится в сообщении.

Рекомендуется не выходить и воздержаться от поездок в горы, ограничить проезд через Ангарский, Грушевский перевалы и гору Ай-Петри, а также горнолыжные склоны.

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