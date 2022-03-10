В горах Крыма объявили лавиноопасность

Предупреждение о лавиноопасности объявлено в горах Крыма на четверг и пятницу, сообщается на сайте республиканского МЧС.
Ранее ГУ МЧС по Крыму распространило предупреждение о снегопадах, гололедице и ветре 25 м/с.
"От Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступило штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин: 10-11 марта в Крымских горах лавиноопасно. В данных условиях высока вероятность дорожно-транспортных происшествий, затруднение движения автомобильного транспорта на горных дорогах и перевалах", - говорится в сообщении.
Рекомендуется не выходить и воздержаться от поездок в горы, ограничить проезд через Ангарский, Грушевский перевалы и гору Ай-Петри, а также горнолыжные склоны.