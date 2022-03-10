В горах Крыма объявили лавиноопасность

"От Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поступило штормовое предупреждение об угрозе схода снежных лавин: 10-11 марта в Крымских горах лавиноопасно. В данных условиях высока вероятность дорожно-транспортных происшествий, затруднение движения автомобильного транспорта на горных дорогах и перевалах", - говорится в сообщении.