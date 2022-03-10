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1 час назад

Появилось видео теракта у посольства Белоруссии в Италии

Александр Кузьмин

По сообщениям Министерства иностранных дел Белоруссии у посольства республики в Италии произошел взрыв самодельного устройства. Видео появилось в telegram-канале «RT на русском».

На кадрах, снятых на камеру видеонаблюдения видно, как неизвестные в масках подошли к зданию дипмиссии, подожгли и перебросили на территорию посольства два неизвестных предмета и сбежали. Один взорвался у газовой трубы, второй не сдетонировал. Позднее было установлено, что это самодельные взрывные устройства, начиненные порохом. Стоит отметить, что в здании выбиты окна, повреждены металлический шкаф и металлическая лавка, которую взрывной волной перебросило через полутораметровое внутреннее ограждение и отбросило на 5-7 м в сторону. О пострадавших не сообщается.

Происшествия,Видео,
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